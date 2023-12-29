Kurye Zeynep'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Sürücü Murat G. gözaltına alındı. Zeynep Demir’in olay günü izinli olduğu ve motosikleti çalıştığı iş yerine bırakmaya gittiği öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri sonrası otomobil sürücüsü Murat G. bugün adliyeye sevk edildi.



Murat G.'nin savcılıktaki ifadesinde; kendisini başka bir aracın sıkıştırdığını ve bunun üzerine Zeynep Demir yönetimindeki motosiklete istemeden çarptığını söylediği öğrenildi.



Murat G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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