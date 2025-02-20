Kuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve kurye yasağı saat kaçta başlayacak?

İstanbul Valisi Gül, belirlenen saat itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardında kuryelerin çalışma saatleri merak konusu oldu.



İSTANBUL'DA KURYELER ÇALIŞACAK MI?



İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.



OKULLAR DA TATİL EDİLDİ



İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi.

