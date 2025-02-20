Kuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve kurye yasağı saat kaçta başlayacak?

İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle motokurye yasağının başlayıp başlamadığı sorgulanıyor. İstanbul'da soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve kar yağışının artması nedeniyle motokuryeler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Valilikten yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, kuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve kurye yasağı saat kaçta başlayacak?

Kuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve kurye yasağı saat kaçta başlayacak?

Valisi Gül, belirlenen saat itibarıyla her türlü aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardında kuryelerin çalışma saatleri merak konusu oldu.

İSTANBUL'DA KURYELER ÇALIŞACAK MI?

İstanbul'da bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

OKULLAR DA TATİL EDİLDİ

İstanbul'da etkisini sürdüren nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi.

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