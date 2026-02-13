Kuryelere kara para sorgusu

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle, para, döviz ve altın gibi kıymetleri taşıyan özel güvenlik şirketlerine, kara parayı ihbar sorumluluğu verildi. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmeliğin maddelerine ekleme yapılarak, özel güvenlik hizmetlerin kanunu kapsamında para ve değerli eşya taşıyanların kara para konusunda devlete haber vermeleri sorunlu hale getirildi.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik'te, yapılan bu değişiklikle, özel güvenlik şirketleri, “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler” arasına alınmış oldu.

Yönetmelikte yapılan değişikliğin ardından, para gibi kıymetleri taşıyan özel şirketler, “Kanunun uygulanmasında yükümlü, şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimler” arasına alındı. Özel şirketler, altın, bono, döviz gibi çok sayıda kıymet taşınması için hizmet veriyordu.

Yönetmelik hükümlerine göre, bu hizmeti veren özel güvenlik şirketleri artık müşterilerinin kimlik bilgilerinden de sorumlu. Yürürlükteki yönetmeliği göre “müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundalar.”