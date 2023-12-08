Kuryelik mesleğine yeni düzenleme geliyor

Sayıları hızla artan kuryelerle ilgili̇̇ yeni̇ bir düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı taslağa göre, kargolar için süre taahhüdü kalkacak. Kuryelerin kullandığı motosikletler 10 yaşından büyük olamayacak. Dahası, kuryelerin reflekti̇f yelekleri üzerinde artık "kurye" ibaresi olacak.

Kuryelik mesleğine yeni düzenleme geliyor

Sayıları ve trafikte etkinliği hızla artan kuryelik mesleğiyle ilgili̇ yeni̇ düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığı kuryelerle ilgili yeni bir taslak hazırladı.

SÜRE TAAHHÜDÜ KALKACAK


Taslakta en dikkat çeken ayrıntı gönderim süresi. Kuryeler teslim aldıkları gönderisi ile ilgili taşıma taahhüdünde  bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak.  

MOTOSİKLETLERE YAŞ SINIRI

Taslakta kurye araçlarıyla ilgili de yenilik yer alıyor. Kurye teslimi için kaydedilecek motosikletler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olamayacak.  

FİRMA KORUYUCU EKİPMAN SAĞLAYACAK

Taslakta yer alan bir diğer önemli madde ise, kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık “Kurye” ibaresi olmak zorunda.  

Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla da yükümlü olacak.   

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