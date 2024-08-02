Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı

Bursa'nın İznik ilçesinde kurye Eray Kırıkoğlu'nun (44) hareket halindeyken alev alan elektrikli bisikleti, kullanılamaz hale geldi.

Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı

Olay, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Mahallesi’nde meydana geldi. Kurye olarak çalışan Eray Kırıkoğlu'nun kullandığı 16 AVU 171 plakalı elektrikli bisikletin bataryası bir anda patlayarak alev aldı.

Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı - 1

Alevlerin, çevrede bulunan park halindeki diğer araçlara sıçramaması için bisikleti kenara çekmeye çalışan Kırıkoğlu'nun tuttuğu aynanın kırılması sonrası ellerinde kesikler oluştu.

İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, elektrikli bisikletteki yangını söndürdü.

Elektrikli kullanılamaz hale gelirken, olay anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hastaneye kaldırılan Eray Kırıkoğlu'nun, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi

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