Kuryenin kazası oyun çıktı! 771 gram altın çalındı

Şanlıurfa'da iki arkadaşıyla anlaşarak kuryeliğini yaptığı kuyumcunu altınlarını çalan kişi tutuklandı.



Olay, 5 Şubat'ta Eyyübiye Çarşısı’nda meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş., çalıştığı kuyumcudan 1 milyon 600 bin TL değerindeki 771 gram altını başka bir kuyumcuya teslim etmek üzere aldı.

Torbaya koyduğu altınları 5 kilometre uzaklıktaki kuyumcuya götürmek üzere yola çıkan M.Ş., 500 metre kala motosikletiyle kayarak devrildi.



M.Ş. otomobilin altına girmekten son anda kurtulurken, iki kişi kaza sırasında yola dökülen altın torbasını alarak kaçtı.

ŞÜPHELİ HARAKETLERİ ELE VERDİ



Kuyumcu Murat Taştan, altınlarının çalındığı bilgisi üzerine olay yerine geldi. Taştan, bilgi aldığı M.Ş.’nin hareketlerinden şüphelenince, ondan da şikayetçi oldu.

Polis merkezinde ifadesi alınan M.Ş., bilerek kaza yaptığını ve altınları arkadaşı olduklarını belirttiği iki kişiyle çaldıklarını itiraf etti. Emniyetteki ifadesi üzerine nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Ş.,tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen 2 şüpheli ise aranıyor.

