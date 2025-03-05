Kuş avında feci olay: 14 yaşındaki Ahmet yaşamını yitirdi

Düzce'nin merkeze bağlı Aydınpınar köyünde üç arkadaş kuş avlamak için fındık bahçesine girdi.

İddiaya göre, tüfeğin ateş almasıyla Muay Thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş (14) vuruldu.

12 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kafkas Keleş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken iki arkadaşı ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumana kaldırıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayımladı. Mesajda "Muay Thai sporcumuz Ahmet Kafkas Keleş'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.