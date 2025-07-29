Kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7'si çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçe yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 7'si çocuk 22 düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı.
Kısa sürede bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, başarılı operasyonla düzensiz göçmenleri kurtardı. O
lay yerinde ilk sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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