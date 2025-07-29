Kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7'si çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçe yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 7'si çocuk 22 düzensiz olduğu bilgisine ulaştı.

Kısa sürede bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, başarılı operasyonla düzensiz göçmenleri kurtardı. O

lay yerinde ilk sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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