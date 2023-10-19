Kuşadası açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında 31 kaçak göçmeni kurtardı.

Kuşadası açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 2 can salı içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can sallarındaki 31 kaçak göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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