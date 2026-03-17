Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün tutuklanarak cezaevine gönderilen Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden alındığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer GÜNEL, Hakkında "Rüşvet Almak" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.03.2026 tarih ve 2026/276 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."



“MAKUL SUÇ ŞÜPHESİNE ULAŞILDI”



Tutuklanan isimlere “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları yöneltiliyor. Emniyet güçleri Kuşadası'ndaki belediye binasında arama yapmıştı.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış,

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13.03.2025 tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."