CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu sabah saatlerinde CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı.

Günel'in gözaltında olduğunu sosyal medya hesabından CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan duyurdu.

Tezcan, "Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası’nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Günel'e ilişkin Başsavcılık henüz açıklama yapmadı.

ÖMER GÜNEL KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ömer Günel, yaklaşık 20 yıl avukatlık yaptı.

54 yaşındaki Günel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yaklaşık yüzde 58 oy alarak Kuşadası Belediye Başkanı seçildi.

2024 Yerel Seçimleri’nde CHP'den yeniden aday gösterilen Ömer Günel, yüzde 42,41 oy oranıyla bir kez daha belediye başkanı seçildi.