Kuşadası Belediyesi'ne operasyon. 14 şüpheli tutuklandı

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 7 Ağustos'ta yeni bir operasyon yapılmıştı. .

Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar üzerine gerçekleştiği bildirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden soruşturmada 2 şüphelinin daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli ise aranıyor.

Gözaltındaki 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 17 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerden Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Özcan, belediye personeli Ercüment Duman, mimar Cumhur Ulusoy, harita mühendisi Hasan Hüseyin Demirkol, tekniker Atıl Ulaş Bengi, muhasebeci Ertan Sözmener, iş insanları Şakir Eviz, Emrah Temel ve Yusuf Yazıcı, otel sahibi Hakan Tanır ile inşaat firması sahipleri Resul Mert Çiftçi ve Oğuz Ali Helvacı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerden iş insanı Macit Günel hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı", İsmail Yurtseven ile Şefik Çalık hakkında da "imza yükümlülüğü" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.



YENİ PARTİLİ TEZCAN'IN DAMADI VE KIZI HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VAR

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. Yaşar çiftinin avukat olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma mart ayında başladı .

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel dahil beş şüpheli 13 Mart günü gözaltına alındı.

Günel ve diğer isimlere rüşvet ve irtikap suçlamaları yöneltildi.

Mahkemeye çıkarılan Günel dahil beş kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararının ardından Günel görevinden uzaklaştırıldı .