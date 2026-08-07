Kuşadası Belediyesi'ne operasyon. 16 şüpheliye adliyeye sevk edildi

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 7 Ağustos'ta yeni bir operasyon yapılmıştı. .

Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar üzerine gerçekleştiği bildirilmişti.

ÜÇ ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Başsavcılık 21 isim hakkında gözaltı kararı vermiş ve İzmir, Antalya ve Aydın'daki eş zamanlı operasyonlarla 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

YENİ PARTİLİ TEZCAN'IN DAMADI VE KIZI HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VAR

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. Yaşar çiftinin avukat olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma mart ayında başladı .

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel dahil beş şüpheli 13 Mart günü gözaltına alındı.

Günel ve diğer isimlere rüşvet ve irtikap suçlamaları yöneltildi.

Mahkemeye çıkarılan Günel dahil beş kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararının ardından Günel görevinden uzaklaştırıldı .