Kuşadası Belediyesi'ne yeni operasyon. Yeni Partili milletvekilinin kızı ve damadı hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Halk Partili Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar üzerine gerçekleştiği bildirildi.

ÜÇ ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Başsavcılık 21 isim hakkında gözaltı kararı verdi.

Bu kapsamda harekete geçen emniyet güçleri, İzmir, Antalya ve Aydın'daki eş zamanlı operasyonlarla 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başsavcılık yedi şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

YENİ PARTİLİ TEZCAN'IN DAMADI VE KIZI HAKKINDA DA GÖZALTI KARARI VAR

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar da yer alıyor. Yaşar çiftinin avukat olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma mart ayında başladı .

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Ömer Günel dahil beş şüpheli 13 Mart günü gözaltına alındı.

Günel ve diğer isimlere rüşvet ve irtikap suçlamaları yöneltildi.

Mahkemeye çıkarılan Günel dahil beş kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararının ardından Günel görevinden uzaklaştırıldı .