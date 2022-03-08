Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için bir restorana gitti. 62 yaşındaki Kayalı, restoranda garsonluk yapan Can B.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kayalı, ihbar üzerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Kayalı, kaval kemiğinin parçalanması nedeniyle Aydın'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis Can B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.