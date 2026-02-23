Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.41 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde, Kuşadası Körfezi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 07.21'deki depremin derinliği 9.41 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
