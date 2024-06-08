Kuşadası plajlarında ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti

Ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması, ilk olarak marina yanında bulunan halk plajında başlatıldı. Serinlemek için plaja gelen Kuşadalılar ve tatilciler, daha önceden hasır şemsiyelerle donatılan kumsalda ARYA A.Ş'nin görevlisinden ücretsiz şezlonglarını alarak deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Kentte memnuniyetle karşılanan uygulamayla ilgili Kuşadası'nda yaşayan Tülay Atasaver, "Uzun zamandır beklediğimiz bir karardı. Önceden plaja giderken yanımızda portatif sandalye ve şemsiye taşıyorduk. Artık buna gerek kalmadı. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi.

Almanya'dan tatil için Kuşadası'na geldiğini belirten Neşe Başarıcı ise, "Plaja geldiğimizde şezlong ve şemsiyelerin ücretsiz olduğunu öğrenince çok mutlu olduk. Bence bu uygulamanın diğer tatil beldelerine de örnek olması gerekiyor" diye konuştu.



ARYA AŞ. sorumlusu Tayfun Çelik de, "Belediye Başkanımız Ömer Günel'in almış olduğu halk plajlarındaki ücretsiz şezlong ve şemsiye uygulaması kararı kısa süre içerisinde Kadınlar Denizi, Kuştur ve Sevgi plajlarında da gerçekleştirilecek. Hemşehrilerimiz ve tatilcilerimiz halk plajlarına geldiğinde ARYA A.Ş görevlisinden ücretsiz şezlonglarını isteyebilirler" dedi.