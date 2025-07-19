Kuşadası ve Didim yanıyor! Hava sıcaklığı 40 derece

Aydın'da kent merkezi ve Kuşadası ile Didim ilçelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

Kentte normal zamanda yoğun olan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Dışarı çıkanlar, bunaltıcı sıcaktan dolayı parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde ise yoğunluk gözlendi.

Kuşadası'nda sıcaktan bunalanlar Kadınlar Denizi ve Kuştur plajları başta olmak üzere ilçedeki sahillere akın etti.

Didim'deki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda da yoğunluk oluştu.