Kuşadası’nda 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde bulunan 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası’nda 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisi alındı.

Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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