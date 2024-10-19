Kuşadası'nda 13 kilogram uyuşturucu yakalandı

Aydın'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 13 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda 13 kilogram uyuşturucu yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yüklü miktarda madde geleceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli iki otomobile teknik ve fizik takip başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında, ilçe girişinde durdurulan otomobillerde arama yapıldı.

Polis ekipleri, bir otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 12 kilo 935 gram skunk ele geçirilirken, araçlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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