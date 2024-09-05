Kuşadası’nda 20 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 20 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Kuşadası’nda 20 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli olarak göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Kuşadası ilçesinde deniz kenarında 20 düzensiz göçmen ile 3 organizatör deniz kenarında suçüstü yakalandı.

Operasyonda, bir adet şişme bot, bir adet bot motoru, bir miktar döviz ve Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ç.B. H.K. ve A.A. isimli organizatörler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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