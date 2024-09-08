Kuşadası'nda 250 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kentte fener alayı düzenlendi.

Akşam saatlerinde Kısmet Otel kavşağından başlayan ve İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sona eren fener alayında 250 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı.



Fener alayı saat 20:00’de Kısmet Otel kavşağından başladı.

Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden yürüyüşe 7’den 70’e binlerce Kuşadalı ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası ilçe yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan Kuşadalılar, çalınan marşlar eşliğinde meşalelerle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’na yürüdü.

Büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen fener alayında 250 gönüllünün taşıdığı 250 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı.

Kutlama programının son bölümünde ise Kuşadası Kent Orkestrası sahne aldı.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda verilen konser, Kuşadalıların kurtuluş günü coşkusunu ikiye katladı.