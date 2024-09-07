Kuşadası’nda 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası açıklarında yüzerek Yunanistan’ın Sisam adasına yasadışı olarak geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen ile deniz yatağı ile denize açılan 1 şüpheli Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.



Düzensiz göçmenler ve şüpheli ( Terör Örgütüne Üye olmak suçundan yurt dışına çıkış yasağı tespit edilmiştir.) Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince adli işlemlere devam ediliyor.