Kuşadası’nda 5 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 5 düzensiz göçmen ve deniz yatağı ile denize açılan bir şüpheli sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası’nda 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası açıklarında yüzerek Yunanistan’ın Sisam adasına yasadışı olarak geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen ile deniz yatağı ile denize açılan 1 şüpheli Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.

Düzensiz göçmenler ve şüpheli ( Terör Örgütüne Üye olmak suçundan yurt dışına çıkış yasağı tespit edilmiştir.) Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince adli işlemlere devam ediliyor.

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