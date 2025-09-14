Kuşadası’nda 55 yıl hapis cezasıyla kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında nitelikli suçundan 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 ayrı dosyadan aranan S.A., Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince

Davutlar’da gerçekleştirilen başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A., cezaevine gönderildi.

Kuşadası’nda huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları, vatandaşların da takdirini topladı.

