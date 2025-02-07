Kuşadası’nda acı olay: Rukiye yaşamını yitirdi, arkadaşı ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, aynı motosiklette bulunan 17 yaşındaki Rukiye Naz Önal yaşamını yitirdi.

Kuşadası’nda acı olay: Rukiye yaşamını yitirdi, arkadaşı ağır yaralı

Kuşadası’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Davutlar-Kuşadası Yolu üzerindeki Nazilli Pazarı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25) idaresindeki 09 MG 215 plakalı otomobil ile M.E.I. (18) yönetimindeki 09 APB 693 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü M.E.I. ve Rukiye Naz Önal (17) ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen motosiklette yolcu konumundaki Önal hastanede yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü M.E.I.’nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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