Kuşadası'nda ağaç atıkları ihtiyaç sahipleri için yakacağa dönüşüyor

Kuşadası Belediyesi, mevsim şartlarına bağlı olarak kentteki ağaçlarda kasım ve mart ayları arasında yaptığı budama çalışmasını, kışın ihtiyaç sahibi aile ve kişilerin yuvalarını ısıtacak bir hizmete dönüştürüyor.



Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budanan ağaçlardan elde edilen dallar ile kurumuş kök ve gövdeler düzenli olarak toplanıyor. Ardından kamyonlara yüklenen ağaç atıkları, müdürlüğün Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan çalışma merkezine götürülerek sobaya sığacak boyutlarda kesiliyor.



Kışlık odun haline getirilen ağaç atıkları, paketlendikten sonra da Güvercin Masa’ya yapılan başvurular ve muhtarlardan alınan bilgiler doğrultusunda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği adreslere teslim ediliyor.



Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışma, hem ihtiyaç sahiplerinin kara kışı daha sıcak ve kolay geçirmesi hem de çevre temizliği açısından önem taşıyor.