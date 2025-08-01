Kuşadası'nda bebek satın aldığı iddia edilen çocuk doktoru gözaltında

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, görev yaptığı hastanede doğum yapan bir kadının bebeğini usulsüzce evlat edindiği öne sürülen kadın doktor gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak çalışan Ş.D.E. (57) 21 Temmuz'da hastanede doğum yapan Ö.K.'nin bebeğini sahiplenmek istedi. Anneyle konuşan doktor, bebeği doğumdan sonra aldı.

BEBEĞİ KUCAĞINDAN DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Evine götürdüğü bebeği 30 Temmuz'da kucağından düşürdüğü iddia edilen doktor, mesai arkadaşlarının şüphelenmemesi için bir yakını aracılığıyla bebeği hastaneye gönderdi, kendisi muayene etti.

HEMŞİRENİN DİKKATİ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Muayene sırasında bebeğin vücudunda morluklar olduğunu fark eden hemşire durumu başhekimliğe bildirdi. Sağlık durumu ağır olan bebek, doktor Ş.D.E.'nin onayıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin yaralanmasının şüpheli bulunması nedeniyle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çocuk doktoru Ş.D.E., bebeği usulsüzce evlat edinme ve taksirle yaralama suçundan gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ş.D.E. ifadesinde; çocuğu olmadığı için bebeği annenin rızasıyla aldığını, herhangi bir satın alma işleminin olmadığını iddia etti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İl Sağlık Müdürlüğü, doktoru görevden uzaklaştırdı.