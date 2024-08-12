Kuşadası’nda civalı muska paniği: 3 kişi, özel kıyafetli ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan muskadan dökülen civa, kendisiyle birlikte iki kişiyi etkiledi. S.B. isimli çocuk ile annesi P.B. ve M.K. isimli bir kişi, özel kıyafetli ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası’nda civalı muska paniği: 3 kişi, özel kıyafetli ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı

Kuşadası’nda civalı muska paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk, boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı.

Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü.

Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi.

Kuşadası’nda civalı muska paniği: 3 kişi, özel kıyafetli ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı - 1

Bunun üzerine durum ekiplere bildirilerek yardım istendi.

Eve gelen sağlık ekpleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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