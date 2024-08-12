Kuşadası’nda civalı muska paniği: 3 kişi, özel kıyafetli ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı

Kuşadası’nda civalı muska paniği yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk, boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı.



Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü.



Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi.