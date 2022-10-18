Kuşadası'nda deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? (18 Ekim 2022 AFAD son depremler listesi)

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? sorusunun yanıtı, yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. AFAD tarafından yayınlanan güncel son depremler listesiyle birlikte, deprem olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Peki, Kuşadası'nda deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Kuşadası'nda deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? (18 Ekim 2022 AFAD son depremler listesi)

'nda yaşayan vatandaşlar, ' mi oldu? Az önce deprem mi oldu? sorularını internet üzerinden sorgulamaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesiyle birlikte, nerede deprem olduğu kolayca öğrenilebiliyor. İşte 18 Ekim 2022 tarihli son depremler listesi.

KUŞADASI'NDA DEPREM Mİ OLDU?

Kuşadası'nda ikamet eden birçok kişi deprem olup olmadığını merak etmeye başladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, "Saat 13.27'da Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadeleri yer aldı.

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Kuşadası'nda deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? (18 Ekim 2022 AFAD son depremler listesi) - 1

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