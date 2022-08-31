Kuşadası'nda deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? (31 Ağustos 2022 AFAD son depremler listesi)

Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? Sorusunun yanıtı, yaşadıkları şehirlerde sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. AFAD tarafından yayınlanan güncel son depremler listesiyle birlikte, deprem olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Peki, Kuşadası'nda deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Haberler - ntv.com.tr 31.08.2022 - 13:22 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 13:26

Kuşadası'nda deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? (31 Ağustos 2022 AFAD son depremler listesi)

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SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında deprem | Son depremler

'nda yaşayan birçok kişi, ' mi oldu? Az önce deprem mi oldu? sorularını internet üzerinden sorgulamaya başladı.

AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesiyle birlikte, nerede deprem olduğu kolayca öğrenilebiliyor. İşte 31 Ağustos 2022 tarihli son depremler listesi.

KUŞADASI'NDA DEPREM Mİ OLDU?

'nda ikamet eden birçok kişi deprem olup olmadığını merak etmeye başladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, "Saat 12.56'da Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadeleri yer aldı.

İlk sarsıntının ardından kısa bir süre sonra ise AFAD tarafından gelen bilgiye göre 5.1 büyüklüğünden bir deprem daha meydana geldi.

Yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Aydın'ın ilçesinin 18 kilometre açığında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

31 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayınlanan 31 Ağustos 2022 tarihli güncel son depremler listesi;

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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