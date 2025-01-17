Kuşadası'nda göçmen faciası: 3 ölü, 3 kayıp
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, "dur" ihtarına uymayan lastik bottaki bazı göçmenler denize düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi kurtarıldı. Kayıp olduğu belirtilen 3 kaçak göçmeni arama çalışmaları sürüyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesi çıklarında şüpheli bir botu durdurmak istedi.
Ekiplerin ihtarına uymayan lastik bottakiler kaçmaya çalıştı.
Bu sırada lastik bottaki bazı göçmenler denize düştü. Sahil Güvenlik 32 kişiyi kurtardı.
Ancak denize düşen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
3 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Arama çalışmaları sürüyor.
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