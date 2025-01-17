Kuşadası'nda göçmen faciası: 3 ölü, 3 kayıp

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, "dur" ihtarına uymayan lastik bottaki bazı göçmenler denize düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi kurtarıldı. Kayıp olduğu belirtilen 3 kaçak göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Kuşadası'nda göçmen faciası: 3 ölü, 3 kayıp

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesi çıklarında şüpheli bir botu durdurmak istedi.

Ekiplerin ihtarına uymayan lastik bottakiler kaçmaya çalıştı.

Bu sırada lastik bottaki bazı göçmenler denize düştü. Sahil Güvenlik 32 kişiyi kurtardı.

Ancak denize düşen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

3 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Arama çalışmaları sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Piyasada sahte dolar paniği! Soruşturma başlatıldı (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...