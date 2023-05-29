Kuşadası’nda iki yunus karaya vurdu

Kuşadası’nda sahilde yunus balığı görenler Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği yetkililerine haber verdi. Bölgeye gelen dernek yetkilileri her iki yunusunda telef olduğunu ve yüzeylerinde bozulma olduğu görüldü. Yunusların ölçümleri yapılırken, küçük olanın 1.17 metre, büyük olanın 2.15 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)’na gönderilmek üzere, Yunuslardan doku ve diş örnekleri alındı.



Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği’nden yapılan açıklamada, “Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan Yunuslar, deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölürken, bazen az da olsa kasıtlı ölümler de yaşanmaktadır. Yunuslar Kuşadası Belediyesi’ne ait araçlarla alınarak, bir çukur kazılıp üzerleri kireç dökülerek gömülmesi sağlandı. Yat turlarında büyük bir mutlulukla tekneyle yarışmalarını izlediğimiz yunuslar, deniz ekosisteminin sağlıklı göstergeleri olup, öncelikle onların yaşam alanı olan denizlerimizi temiz tutmalıyız” denildi.