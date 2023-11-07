Kuşadası'nda kaçak villalar için iptal kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kirazlı Mahallesi’nde 9 bin 212,38 metrelik nitelikli tarım arazilerin olduğu bölgede yapılan imar planı değişikliğinde Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan itirazlar sonucunda iptal kararı aldı.

Bakanlığın 14 Eylül tarihinde yayımladığı duyuruda alan ile ilgili olarak “Sağlık Odaklı Tatil Köyü ve Teknik Altyapı Alanı-Trafo” kullanım kararlarının getirildiği planlar 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştı.

Bu süreçte Kuşadası Belediyesi kaçak yapıları yıkmıştı. Bakanlık, askı sürecinde Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan itirazların uygunluğuna karar vererek imar planını iptal etti.