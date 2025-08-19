Kuşadası'nda kadınlara yol ortasında tekme tokat saldırı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu belirtilen bir kişi, tartıştığı iki kadına cadde ortasında saldırdı.
Aydın'da alkollü olduğu belirtilen bir kişi, iki kadına tekme tokat saldırdı.
Olay, gece saatlerinde Kuşadası'nda meydana geldi.
Yol kenarına park eden otomobilin yanında ikisi kadın biri erkek üç kişi tartışmaya başladı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Alkollü olduğu öne sürülen erkek, tekme ve yumruklar atarak kadınlara saldırdı.
Yoldan geçen bir kişi, tarafları ayırarak kavgayı sonlandırdı.
Daha sonra iki kadın, otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
