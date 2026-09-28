Kuşadası ve Didim açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
28.09.2026 08:52
Son Güncelleme: 28.09.2026 09:04
Kuşadası ve Didim açıklarında durdurulan iki botta 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın’da Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu iki lastik botta 84 düzensiz göçmen yakalandı. Kuşadası’ndaki bot mobil radarla tespit edilirken, Didim’de yakalananların 6’sının çocuk olduğu belirtildi
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radarla tespit edilen lastik botta 24, Didim açıklarında durdurulan lastik botta ise 6’sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası’nda görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13), hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından durdurulan botta, 21 Irak, 1 Suriye, 1 Sudan ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında ise lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) görevlendirildi.
Ekiplerin durdurduğu botta, Sierra Leone, Sudan, Etiyopya, Kongo, Angola, Eritre ve Çad uyruklu 6’sı çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Her iki olayda yakalanan toplam 84 düzensiz göçmenle ilgili işlemler başlatıldı.