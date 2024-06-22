Kuşadası'nda motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Batu Özlü'ye (13), S.Ş. (19) idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile 65 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ve Özlü yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlü ve S.Ş.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Özlü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.