Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vuran ölü mor denizanaları ekipleri harekete geçirdi. Denizanaları incelenmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne gönderilirken bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmaması gerektiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 15:26

Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi kıyısında çok sayıda denizanası gören kişi, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne bildirdi.

Bölgeye gelerek inceleme yapan Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi, mor haleli denizanalarının ölü olduğunu tespit etti.

Ekipler, sahildeki tüm denizanalarını toplayarak incelenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderdi.

''KESİNLİKLE ÇIPLAK ELLE DOKUNULMAMALI''

Sürücü, yaptığı açıklamada, denizanalarının bölgede sık görülmeyen "aequorea forskalea" türüne ait olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Son yıllarda iklim değişikliğiyle farklı türlerin Kuşadası kıyılarında görülebildiğini kaydeden Sürücü, "Bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmamalı, çocukları ellememeleri konusunda ebeveynleri uyarmalıdır. Çünkü alerjisi olan kişilerde tenle teması halinde yakabilir ve canını acıtabilir. Kıyılarda yoğun görüldüğü takdirde bilgi verilmelidir" ifadelerini kullandı.

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