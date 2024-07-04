Kuşadası'nda plajda çıkan kavganın nedeni belli oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Engelliler Plajı’nda her ikisi de alkollü olduğu belirtilen tatilci Ercan P. (44) ile İbrahim G. (46) arasında 2 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Ercan P., bıçakla İbrahim G.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan depremzede olduğu ve oğluyla yaşadığı belirtilen İbrahim G., yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla bu kez Ercan P.’yi yaraladı.

Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.