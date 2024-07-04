Kuşadası'nda plajda çıkan kavganın nedeni belli oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde plajda çıkan kavgada birbirini bıçakla yaralayan İbrahim G. ile Ercan P.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor. Kavganın Ercan P.'nin küfürlü konuştuğu ileri sürülen İbrahim G.'yi uyarması nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Kuşadası'nda plajda çıkan kavganın nedeni belli oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Engelliler Plajı’nda her ikisi de alkollü olduğu belirtilen tatilci Ercan P. (44) ile İbrahim G. (46) arasında 2 Temmuz'da saat 18.30 sıralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Ercan P., bıçakla İbrahim G.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan depremzede olduğu ve oğluyla yaşadığı belirtilen İbrahim G., yaşanan arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla bu kez Ercan P.’yi yaraladı.

Yaşanan olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kuşadası'nda plajda çıkan kavganın nedeni belli oldu - 1

Kavgada yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ercan P., yapılan ameliyatın ardından sevk edildiği Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Diğer yaralı İbrahim G.'nin de tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada olayın Ercan P.’nin, küfürlü konuştuğu ileri sürülen İbrahim G.'yi uyarması nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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