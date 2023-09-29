Kuşadası’nda silahlı kavga: 2 yaralı

Kuşadası’nda iki kişi arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.



Olay, Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B. ile H.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., H.B.’ye silahıyla ateş ederek yaraladı.

O esnada başka bir şahıs ta H.T.’ye silahla ateş ederek karşılık verdi.