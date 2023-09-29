Kuşadası’nda silahlı kavga: 2 yaralı

Kuşadası’nda iki kişi arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Olay, Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B. ile H.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., H.B.’ye silahıyla ateş ederek yaraladı.
O esnada başka bir şahıs ta H.T.’ye silahla ateş ederek karşılık verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavga sırasında H.T.’nin de bıçakla yaralandığı öğrenildi. H.B. ve H.T Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayı duyan iki tarafın da yakınları tekrar kavga ettikleri öğrenilirken çok sayıda kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
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