Kuşadası'nda tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan aldığı İngiliz uyruklu turistleri Kuşadası'na götüren tur midibüsü, Kadınlar Denizi Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Park halindeki araçlar da birbirine çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Olayda bazı yolcuların yaralandığı öğrenilirken, yaralılara bölgedeki ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralı turistler ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.