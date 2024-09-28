Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği madde ticareti yapan şahısların önlenmesine yönelik kararlı operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda B.A. isimli şüpheli şahsın üstünde, aracında ve Ege Mahallesi’ndeki ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 255 paket halinde toplamda 502.38 gram esrar maddesi, 15 bin 750 TL, bin 300 adet kilitli poşet ve 1 adet hassas terazi kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, B.A. isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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