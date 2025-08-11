Kuşadası'nda yol çöktü: İstinat duvarından sonra onarılacak
Aydın'nın Kuşadası ilçesinde kazı çalışmaları sırasında yol çöktü. Çöken yol, istinat duvarı örüldükten sonra onarılacak.
Kuşadası'nda dün saat 18.00 sıralarında TEİAŞ tarafından trafo yerleştirmek amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında Söke-Kuşadası kara yolunun Yaylaköy mevkisinde çökme meydana geldi.
Yaşanan çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı, alternatif güzergah olarak Ağaçlı'dan Davutlar ve Kirazlı istikametine yönlendirildi.
Çöken yolun, trafonun yerleştirilmek istendiği yere istinat duvarı örülmesinden sonra onarılacağı bildirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yurt Haber
- Kuşadası