Kuşadası'nda yol çöktü: İstinat duvarından sonra onarılacak

Aydın'nın Kuşadası ilçesinde kazı çalışmaları sırasında yol çöktü. Çöken yol, istinat duvarı örüldükten sonra onarılacak.

Kuşadası'nda yol çöktü: İstinat duvarından sonra onarılacak

'nda dün saat 18.00 sıralarında TEİAŞ tarafından trafo yerleştirmek amacıyla yapılan kazı çalışması sırasında Söke-Kuşadası kara yolunun Yaylaköy mevkisinde çökme meydana geldi.

Yaşanan çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı, alternatif güzergah olarak Ağaçlı'dan Davutlar ve Kirazlı istikametine yönlendirildi.

Kuşadası'nda yol çöktü: İstinat duvarından sonra onarılacak - 1 Olayın ardından bölgede yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapıldı.

Çöken yolun, trafonun yerleştirilmek istendiği yere istinat duvarı örülmesinden sonra onarılacağı bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...