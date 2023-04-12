Kuşları uzaklaştırırken akıma kapıldılar

Antalya'da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan iki arkadaş akıma kapıldı. Ağır yaralanan iki arkadaşın akıma kapıldıkları anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kuşları uzaklaştırırken akıma kapıldılar

'da elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırırmak isteyen iki kişi akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşandı. direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak için uzun bir sopayla tele vuran bir kişi ve yine aynı sopaya temas eden arkadaşı elektrik akımına kapıldı. Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 arkadaşın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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