Kütahya, Eskişehir ve Bilecik'in bazı yerlerinde arazi toplulaştırılması yapılacak

Kütahya, Eskişehir ve Bilecik'teki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Kütahya, Eskişehir ve Bilecik'in bazı yerlerinde arazi toplulaştırılması yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, 'de yayımlandı.

Buna göre, 'nın Aslanapa, Altıntaş, Çavdarhisar ilçelerindeki 38, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki 1 ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 2 mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Öte yandan Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın da sınırları Cumhurbaşkanı Kararı'yla değiştirildi.

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