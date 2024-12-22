Kütahya, Eskişehir ve Bilecik'in bazı yerlerinde arazi toplulaştırılması yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Kütahya'nın Aslanapa, Altıntaş, Çavdarhisar ilçelerindeki 38, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki 1 ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 2 mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek.



Öte yandan Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın da sınırları Cumhurbaşkanı Kararı'yla değiştirildi.