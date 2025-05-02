Kütahya sallanıyor! Simav'da bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)
Kütahya'da geçen haftadan bu yana devam eden sismik hareketlilik sürüyor. Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kütahya'da depremler meydana gelmeye devam ediyor.
Son deprem Simav'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.51'de kaydedilen depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.
Deprem 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Çevre illerden de hissedilen depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
NACİ GÖRÜR KÜTAHYA'YI UYARDI
Kütahya'da geçen haftadan bu yana sismik hareketlilik yaşanıyor.
Kentte dün de 4,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
Prof. Dr. Naci Görür bu depremin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yapmıştı.
Dünkü depremin Naşa Fay Zonu yakınlarında gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, birkaç gün önce de aynı bölgede meydana gelen depremlere işaret etmişti.
Bölgenin gerildiğini kaydeden Prof. Dr. Görür, "Yöneticiler dikkatli olmalı." demişti.
AFAD - KANDİLLİ SON DEPREMLER
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