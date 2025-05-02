Kütahya sallanıyor! Simav'da bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

Kütahya'da depremler meydana gelmeye devam ediyor.

Son deprem Simav'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.51'de kaydedilen depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.

Deprem 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.