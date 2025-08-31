Kütahya Şeker işçileri grevde

Şeker-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ'deki 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 23 Mayıs'ta uyuşmazlık tutanağı imzalandığı hatırlatıldı.



Resmi arabulucu sürecinde de sonuç alınamadığı belirtildi.



Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince bugün itibarıyla greve çıkıldığı duyuruldu.



Fabrikada dün grev oylaması yapıldığı ve 223 işçiden 186'sının greve "Evet" dediğini aktaran sendikanın açıklamasında "İşverenin adil ve makul bir teklif sunması halinde uzlaşmaya her zaman hazırız." ifadesi de yer aldı.

