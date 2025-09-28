Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.59'da gerçekleşen deprem 8,46 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu depremden 13 dakika sonra yine Simav'da bu kez 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. 5,7 ve 4 büyüklüğündeki iki depremin ardından Simav'da iki kez 3,6 ve bir kez de 3,4 büyüklüğünde üç deprem daha kaydedildi.

Simav'daki deprem Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasında hasar oluşturdu.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ



Deprem, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.



Deprem paniği yaşayan birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı. HİSARCIK'TA BELEDİYE HİZMET BİNASINDA HASAR Simav'daki deprem, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında hasara neden oldu. Hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

Simav depremi geniş bir alanda hissedildi. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi çevre şehirlerde depremi hissedenler kendini dışarı attı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi. Bakan Yerlikaya, bölgede tarama çalışması başlatıldığını ifade etti. Kütahya Valisi Musa Işın da şu ana kadar ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti.



SİMAV BELEDİYE BAŞKANI: EKİPLERİMİZ SAHADA



Depremin merkez üssü Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, NTV yayınında açıklama yaptı.



Aktulun, "İlçede eski yapılarımız mevcut. Şu an ekipler sahada. Halk panik içerisinde." dedi.

Kütahya'daki deprem Simav'ın kuzeyinde gerçekleşti.

OKAN TÜYSÜZ: 5'E VARAN ARTÇILAR OLABİLİR



Depremin ardından NTV'ye açıklama yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu yorumda bulundu:



"- İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Deprem Simav'ın kuzeyi civarında oldu. Bu bölgede yüzeyde diri bir fay yok. - Bu bölgede olan depremin kaynağı konusunda elimizde henüz bilgi yok. 5,7'nin ardından 5'e varan artçıların olması mümkün. - Bölgede stres artışı var."

Depremin hissedildiği şehirler arasında İstanbul da var. İstanbul'da özellikle güney sahiline yakın ilçelerde sarsıntı daha fazla hissedildi.

"SINDIRGI DEPREMİNDEN AKTARILAN GERİLİM"



Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, NTV yayınında Simav'da depremin meydana geldiği bölgenin birkaç gündür hareketlilik olduğunu söyledi.



Barış, "Sındırgı depreminden aktarılan gerilime, o bölgedeki küçük faylardan biri harekete geçerek bu depremin oluşmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.



Barış, bölgede depremlerin sürüp sürmeyeceğine ilişkin soruya, "Sarsıntı sayısı gün gün azalır ama arada 4,4'e kadar artçılar olabilir." yanıtını verdi. "2011'İN STRES BOŞALMASI" Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugün meydana gelen depremin 2011'de meydana gelen depremden sonra bölgede oluşan stresin boşalması anlamına geldiğini söyledi. Sözbilir, "Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir." dedi.



Prof. Dr. Sözbilir, Simav ilçesi ve Naşa bölgesi civarının, Batı Anadolu'nun aktif fay hatlarından biri üzerinde yer aldığını, bölgenin özellikle Simav Fayı ve Naşa Fayı olarak bilinen ve geçmişte yıkıcı depremlere neden olan diri fayların etkisi altında deforme olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bursa'da depremi hisseden vatandaşlar şehir merkezindeki meydanlara çıktı.

DEPREMDE 8 METRUK EV HASAR GÖRDÜ



Deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini açıkladı.

Bölgede yürütülen tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Işın, “Öncelikle Kütahya’mıza, Simav ilçemize, Yemişçi köyümüze ve tüm köylerimize geçmiş olsun. Bugün 12.59 itibariyle 5.4 büyüklüğünde merkez üstü Yemişli olan köyümüzde deprem meydana geldi. O saatten itibaren hemen ilgili kurumlarımızın ekipleri sahaya indiler. Jandarmamız ve kaymakamlığımız üzerinden vatandaşlarımızla, köylerimizle irtibata geçerek, hasar olup olmadığı, can ve mal kaybının olup olmadığı yönünde tespitler yapılmaya başlandı. Ve şunu çok memnuniyetle ve şükrederek ifade edeyim ki, 5.4 büyüklüğünde olan bu depremden dolayı herhangi can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Sadece merkez üstü Yemişli olan bu köyde 8 tane metruk evde hasar meydana gelmiştir. Kullanılmayan evler bunlar” dedi.



64 KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU



Vali Işın, depremin ardından evlerinde çatlak oluştuğunu ifade eden 64 kişinin başvurusu olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Ayrıca vatandaşlarımızdan da şu ana kadar 64 tane, ‘Benim evimde çatlaklar vardır, hasar vardır’ diye beyanatta bulunan, talepte bulunan vatandaşlarımız vardır. Biz 8 tane ayrı ekip kurduk. Bu ekipler hem Simav ve köylerinde hem Simav’a komşu olan ilçe köylerinde tarama yapmaktadırlar. Bunun neticesinde bize ifade edilen, talep edilen 64 evinde gerçekten depremden dolayı mı çatlaklar ya da hasarlar oluştuğu ya da daha önceden oluşmuş çatlaklar olup olmadığı konusunda inceleme yapacaklar, tespit yapacaklar. Ona göre, eğer depremden dolayı herhangi bir hasar meydana gelmişse, vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepleri yerine getirilecektir.”



4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Simav'da artçılar sürüyor. İlçede saat 19.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye sarsıntının derinliği 11.91 kilometre olarak açıklandı.

Yemişli köyünde hasar gören evlerin boş olduğu kaydedildi.

KÜTAHYA SİMAV 2011'DE 5,9'LA SALLANMIŞTI



Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Mayıs 2011'de 5,9 büyüklüğünde deprem olmuştu.



Deprem, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedilmişti.



Bölgedeki birçok yapının zarar gördüğü depremde iki kişi yaşamını yitirmiş, 122 kişi de yaralanmıştı.



BÖLGEDE DEPREM FIRTINASI YAŞANIYORDU



Kütahya'nın Simav ilçesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin doğusunda bulunuyor.



Sındırgı'da 10 Ağustos günü akşam saatlerinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Bu depremde bir kişi yaşamını yitirmiş, 29 kişi yaralanmıştı.



Depremin ardından o günden bu yana bölgede sarsıntılar devam ediyordu.



Uzmanlar bölgede devam eden depremleri deprem fırtınası olarak nitelendirmişti.