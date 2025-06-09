Kütahya yine sallandı: Simav'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Sismik aktivitenin bir süredir devam ettiği Kütahya'da yeni bir deprem kaydedildi. Simav'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kütahya yine sallandı: Simav'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Kütahya depremi sonrası uyarı

Kütahya depremi sonrası uyarı

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'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 13.21'de merkez üssü Simav ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.

-KANDİLLİ

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