Kütahya yine sallandı: Simav'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)
Sismik aktivitenin bir süredir devam ettiği Kütahya'da yeni bir deprem kaydedildi. Simav'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kütahya'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 13.21'de merkez üssü Simav ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem 9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmedi.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
- Etiketler :
- Haberler -
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Kütahya
- Son Depremler
- Deprem