Kütahya'da 102 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kütahya'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 102 cep telefon ve 25 akıllı saat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince il merkezinde GSM üzerine faaliyet gösteren ve kaçak malzemelerin satışa sunulduğu tespit edilen iş yerinde arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 102 cep telefonu, 25 akıllı saat ile 70 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.
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