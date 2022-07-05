Kütahya'da 21 yıl önce işlenen cinayetle ilgili davada karar çıktı

Kütahya'da 21 yıl önce işlenen cinayetle ilgili dava sonuçlandı.



3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Özkul (52) ve maktulün babası Salim Çeri (70), tutuksuz yargılanan A.D. ile tarafların avukatları katıldı.



Son savunmalarını yapmaları için söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.



Sanık avukatları ise dosyanın zaman aşımına uğradığını öne sürerek davanın düşürülmesini talep etti.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, cinayete azmettirdiği suçlamasıyla baba Çeri'ye müebbet, tasarlayarak öldürme suçundan Özkul'a ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanık A.D'nin ise beraatine karar verildi.



CİNAYET 20 YIL SONRA AYDINLATILMIŞTI



Kütahya-Gediz kara yolu 12. kilometresinde 19 Mart 2001'de yola yakın bir alanda Bedrettin Çeri'nin (25) tabancayla öldürülmüş bulunmasına ilişkin dosyayı yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl ekimde baba Salim Çeri ve Ramazan Özkul'u gözaltına almış, zanlılar tutuklanmıştı.